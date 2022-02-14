Чернышенко призвал сделать Россию независимой от зарубежной электроники к 2030 году
Власти намерены активизировать импортозамещение на фоне угроз Запада запретить поставки гаджетов. Предполагается, что РФ должна войти в топ-5 производителей.
Смартфоны iPhone. Фото © Агентство "Москва" \ Иванко Игорь
Заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко к 2030 году призвал обеспечить полную независимость России от зарубежной гражданской электроники. Как пишет РБК, об этом он сказал накануне на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники.
Чернышенко отметил, что в стране долгое время поддерживали выпуск устройств для оборонного сектора, а гражданский сегмент отдали без борьбы зарубежным компаниям. В итоге страна отстала в этой отрасли от лидеров на несколько лет, и теперь задача — "не просто скопировать, а создать что-то своё".
Как отмечается, вице-премьер перечислил несколько задач на 2020 год:
- лидирование отечественных производителей электроники на российском рынке;
- использование отечественных компонентов;
- объёмы экспорта выше продаж внутри страны;
- выход в первую пятёрку мировых производителей и так далее.
Как сообщал Лайф, ранее The New York Times написала о разработке нового пакета санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Издание утверждало, что Вашингтон рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО.
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