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Чернышенко призвал сделать Россию независимой от зарубежной электроники к 2030 году

Власти намерены активизировать импортозамещение на фоне угроз Запада запретить поставки гаджетов. Предполагается, что РФ должна войти в топ-5 производителей.

13 февраля, 21:33
<p>Смартфоны iPhone. Фото © Агентство "Москва" \ Иванко Игорь</p>

Смартфоны iPhone. Фото © Агентство "Москва" \ Иванко Игорь

Заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко к 2030 году призвал обеспечить полную независимость России от зарубежной гражданской электроники. Как пишет РБК, об этом он сказал накануне на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники.

Чернышенко отметил, что в стране долгое время поддерживали выпуск устройств для оборонного сектора, а гражданский сегмент отдали без борьбы зарубежным компаниям. В итоге страна отстала в этой отрасли от лидеров на несколько лет, и теперь задача — "не просто скопировать, а создать что-то своё".

Как отмечается, вице-премьер перечислил несколько задач на 2020 год:

  • лидирование отечественных производителей электроники на российском рынке;
  • использование отечественных компонентов;
  • объёмы экспорта выше продаж внутри страны;
  • выход в первую пятёрку мировых производителей и так далее.
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Как сообщал Лайф, ранее The New York Times написала о разработке нового пакета санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Издание утверждало, что Вашингтон рассматривает вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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