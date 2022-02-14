Чернышенко призвал сделать Россию независимой от зарубежной электроники к 2030 году

Заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко к 2030 году призвал обеспечить полную независимость России от зарубежной гражданской электроники. Как пишет РБК, об этом он сказал накануне на стратегической конференции по развитию российской радиоэлектроники.

Чернышенко отметил, что в стране долгое время поддерживали выпуск устройств для оборонного сектора, а гражданский сегмент отдали без борьбы зарубежным компаниям. В итоге страна отстала в этой отрасли от лидеров на несколько лет, и теперь задача — "не просто скопировать, а создать что-то своё".

Как отмечается, вице-премьер перечислил несколько задач на 2020 год:

лидирование отечественных производителей электроники на российском рынке;

использование отечественных компонентов;

объёмы экспорта выше продаж внутри страны;

выход в первую пятёрку мировых производителей и так далее.