Украинский журналист Гордон призвал Зеленского выступить с обращением к народу
По его мнению, лидеру страны нужно разъяснить украинцам, что им нужно делать, пока западные страны вывозят дипломатов и призывают своих граждан покидать республику.
Фото на обложке: журналист Дмитрий Гордон © ТАСС / Ирина Яковлева
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон указал президенту Владимиру Зеленскому на недопустимость молчания в ситуации, когда стране якобы грозит катастрофа. Он уверен, что Зеленский должен выступить с обращением к нации.
"Нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тысяч российских солдат сосредоточено вокруг украинской границы, когда отменяются полёты самолётов, закрыто воздушное пространство, когда уезжают послы, а другие страны эвакуируют своих граждан", — говорит Дмитрий Гордон в своём видеообращении.
Журналист призвал украинского лидера объяснить украинцам, что делать в сложившейся в стране ситуации.
"Когда будут раздавать оружие, если это нужно, где каждый должен занять позицию в час икс", — заверил Гордон.
Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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