Украинский журналист Гордон призвал Зеленского выступить с обращением к народу

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон указал президенту Владимиру Зеленскому на недопустимость молчания в ситуации, когда стране якобы грозит катастрофа. Он уверен, что Зеленский должен выступить с обращением к нации.

"Нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тысяч российских солдат сосредоточено вокруг украинской границы, когда отменяются полёты самолётов, закрыто воздушное пространство, когда уезжают послы, а другие страны эвакуируют своих граждан", — говорит Дмитрий Гордон в своём видеообращении.