"Обидно": Тутберидзе прокомментировала возможное лишение России командной медали
Тренер уверена, что, даже если бы вместо фигуристки Валиевой выступала любая другая спортсменка, результат был бы тем же.
Спортсменка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов. По её мнению, результат не зависит от того, какой спортсмен выступал за российскую сборную.
"Для меня командная медаль — медаль страны. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. Если бы каталась не Валиева, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Играх", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. Оглашение результата ожидается утром 14 февраля.
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