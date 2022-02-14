"Обидно": Тутберидзе прокомментировала возможное лишение России командной медали

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов. По её мнению, результат не зависит от того, какой спортсмен выступал за российскую сборную.

"Для меня командная медаль — медаль страны. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. Если бы каталась не Валиева, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Играх", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.