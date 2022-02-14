НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Обидно": Тутберидзе прокомментировала возможное лишение России командной медали

Тренер уверена, что, даже если бы вместо фигуристки Валиевой выступала любая другая спортсменка, результат был бы тем же.

13 февраля, 21:07
<p>Спортсменка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Спортсменка Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире фигуристов. По её мнению, результат не зависит от того, какой спортсмен выступал за российскую сборную.

"Для меня командная медаль — медаль страны. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. Если бы каталась не Валиева, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Играх", сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени

Допинг-проба Камилы Валиевой могла оказаться положительной из-за лекарства от мигрени

Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, Спортивный арбитражный суд накануне провёл заседание. Оглашение результата ожидается утром 14 февраля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1