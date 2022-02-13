Захарова обвинила США и Британию в "классической пропаганде войны"

То, чем сейчас занимаются Соединённые Штаты и Британия по ситуации вокруг Украины, — это "классическая пропаганда войны". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: "Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она отметила, что при этом и США, и Великобритания, принимая на себя обязательства по пакту, сделали оговорки, которые позволяют Вашингтону не "ограничивать право на свободу выражения мнений и собраний", а Лондону — "не вводить никаких дополнительных законодательных актов". Захарова пояснила, что пакт был принят в разгар холодной войны, чтобы "отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы". Но США и Британия "возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают".

"То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российской границы военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", — добавила Захарова.

Она отметила, что Вашингтон и Лондон достали инструмент, который хранили полвека. Они используют СМИ, транслируя через них "управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах".

"Всё готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку "перегрузка", — заключила официальный представитель МИД РФ.