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Зеленский попросил поддержки США в борьбе с "паническими настроениями" в стране

По мнению украинского лидера, деэскалация ситуации также может помочь посещение Джо Байденом Украины. Зеленский пригласил главу Белого дома.

13 февраля, 20:18
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Украина рассчитывает на поддержку США и надеется, что она поможет предотвратить распространение панических настроений в стране. Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины: обменялись имеющейся информацией, её оценками и наметили пути деэскалации. Президент Украины отметил шаги Соединённых Штатов и других партнёров, продолжающих оказывать "действенную поддержку".

"Мы её ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений", — сказал Владимир Зеленский.

В сообщении пресс-службы говорится, что президенты подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.

"Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что решает стабилизацию ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", – заявил Зеленский.

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Как сообщал Лайф ранее, Зеленский сказал, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции. По словам главы украинского государства, диалог с президентом США длился час.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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