Зеленский попросил поддержки США в борьбе с "паническими настроениями" в стране
По мнению украинского лидера, деэскалация ситуации также может помочь посещение Джо Байденом Украины. Зеленский пригласил главу Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Украина рассчитывает на поддержку США и надеется, что она поможет предотвратить распространение панических настроений в стране. Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.
Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины: обменялись имеющейся информацией, её оценками и наметили пути деэскалации. Президент Украины отметил шаги Соединённых Штатов и других партнёров, продолжающих оказывать "действенную поддержку".
"Мы её ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений", — сказал Владимир Зеленский.
В сообщении пресс-службы говорится, что президенты подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.
"Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что решает стабилизацию ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", – заявил Зеленский.
Как сообщал Лайф ранее, Зеленский сказал, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции. По словам главы украинского государства, диалог с президентом США длился час.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0