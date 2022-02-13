Зеленский попросил поддержки США в борьбе с "паническими настроениями" в стране

Украина рассчитывает на поддержку США и надеется, что она поможет предотвратить распространение панических настроений в стране. Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины: обменялись имеющейся информацией, её оценками и наметили пути деэскалации. Президент Украины отметил шаги Соединённых Штатов и других партнёров, продолжающих оказывать "действенную поддержку".

"Мы её ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений", — сказал Владимир Зеленский.

В сообщении пресс-службы говорится, что президенты подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена за поддержку и пригласил его посетить Украину с визитом.

"Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что решает стабилизацию ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", – заявил Зеленский.

Как сообщал Лайф ранее, Зеленский сказал, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции. По словам главы украинского государства, диалог с президентом США длился час.