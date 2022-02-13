CNN: Зеленский пригласил Байдена на Украину и попросил денег
По данным американского телеканала, руководитель республики хотел бы добиться дополнительной как финансовой, так и военной поддержки от Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото на обложке © Facebook / Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом пригласил американского лидера как можно скорее посетить республику. Получить от коллеги утвердительного ответа ему не удалось, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.
В то же время источник в американской администрации указывает, что визит Байдена на Украину вряд ли вероятен. Кроме того сообщается, что в беседе Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить дополнительную помощь, как финансовую, так и военную. Представитель Белого дома отметил, что поддержка Киеву в области безопасности оказывается, рассказал о поставках в последние недели и заявил, что администрация изучает "дополнительную макроэкономическую поддержку, чтобы помочь экономике Украины" на фоне "наращивания российской военной мощи".
Как сообщал Лайф ранее, Зеленский сказал, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции. По словам главы украинского государства, диалог с президентом США длился час. Других деталей он раскрывать не стал.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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