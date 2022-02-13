Завершилось многочасовое слушание CAS по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд завершил слушание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание продолжалось более четырёх часов, решение будет оглашено завтра. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Как отмечается, заседание проходило в одном из отелей в Пекине, был задействован онлайн-формат. С речью выступила и сама Камила Валиева.