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Завершилось многочасовое слушание CAS по делу Камилы Валиевой

Заседание проходило в одном из пекинских отелей, частично в онлайн-формате. С речью на нём выступила сама участница российской сборной.

13 февраля, 19:31
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<p>Камила Валиева © ТАСС \ Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева © ТАСС \ Валерий Шарифулин

Спортивный арбитражный суд завершил слушание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседание продолжалось более четырёх часов, решение будет оглашено завтра. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Как отмечается, заседание проходило в одном из отелей в Пекине, был задействован онлайн-формат. С речью выступила и сама Камила Валиева.

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Как рассказывал Лайф, ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест, было назначено рассмотрение дела.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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