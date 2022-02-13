Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл часовой телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе диалога, по его словам, в частности, обсуждались "российская агрессия" и санкции.

"Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", — написал украинский лидер в своём твиттере.

Тем временем ранее в Белом доме раскрыли подробности переговоров двух лидеров. Отмечается, что Байден обещал президенту Украины, что Вашингтон вместе с союзниками будет быстро и решительно реагировать на любую "агрессию" со стороны Москвы по отношению к Киеву. Также главы стран договорились о продолжении дипломатических контактов с целью разрешения кризисной ситуации.