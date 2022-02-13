Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом "российскую агрессию" и санкции
По словам главы украинского государства, диалог с президентом США длился целый час. Других деталей он раскрывать не стал. Тем временем ранее в Белом доме всё же поведали о темах беседы двух лидеров.
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл часовой телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе диалога, по его словам, в частности, обсуждались "российская агрессия" и санкции.
"Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", — написал украинский лидер в своём твиттере.
Тем временем ранее в Белом доме раскрыли подробности переговоров двух лидеров. Отмечается, что Байден обещал президенту Украины, что Вашингтон вместе с союзниками будет быстро и решительно реагировать на любую "агрессию" со стороны Москвы по отношению к Киеву. Также главы стран договорились о продолжении дипломатических контактов с целью разрешения кризисной ситуации.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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