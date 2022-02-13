Пушилин: Украина продолжает наращивать военные силы в Донбассе
Глава ДНР также отметил, что одновременно с усилением украинской стороны продолжается поставка вооружений Незалежной западными странами.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото на обложке © Facebook / Команда Пушилина
Со стороны Украины продолжается наращивание сил и техники на линии соприкосновения с Донбассом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идёт по нарастающей с украинской стороны... к сожалению, всё "горячо", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
Глава ДНР также отметил, что одновременно продолжается поставка вооружений Незалежной со стороны западных стран. Он отметил накал ситуации и подчеркнул, что со стороны ДНР "нужна полная готовность" к любому развитию событий.
Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Помимо этого, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.
Комментариев: 0