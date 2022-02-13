Пушилин: Украина продолжает наращивать военные силы в Донбассе

"Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идёт по нарастающей с украинской стороны... к сожалению, всё "горячо", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Помимо этого, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.