Посол Франции на Украине посоветовал соотечественникам запасаться едой
При этом он не настаивал на том, что французам стоит покинуть страну, однако подтвердил ранее распространённую рекомендацию МИД Франции отложить любые поездки на Украину.
Этьен де Понсен © Facebook / Etienne de Poncins
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обратился к соотечественникам, находящимся на Украине, с сообщением о ситуации с безопасностью. Глава французской дипломатической миссии заверил, что они постоянно отслеживают ситуацию на Украине и доводят информацию до Парижа.
"Но на данном этапе мы не даём общей рекомендации французам, проживающим на Украине, покинуть страну", — заявил посол, при этом подтвердив ранее распространённую рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые поездки на Украину.
Однако посол посоветовал проживающим на Украине французам следить за состоянием их личных документов и "подготовить для любых практических целей некоторый запас воды, еды и тёплой одежды, а также убедиться, что бак автомобиля полон или даже имеет некоторый дополнительный резерв".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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