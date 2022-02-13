Посол Франции на Украине посоветовал соотечественникам запасаться едой

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обратился к соотечественникам, находящимся на Украине, с сообщением о ситуации с безопасностью. Глава французской дипломатической миссии заверил, что они постоянно отслеживают ситуацию на Украине и доводят информацию до Парижа.

"Но на данном этапе мы не даём общей рекомендации французам, проживающим на Украине, покинуть страну", — заявил посол, при этом подтвердив ранее распространённую рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые поездки на Украину.