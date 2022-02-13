В Белом доме раскрыли подробности телефонных переговоров Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной. Также главы стран договорились о продолжении дипломатических контактов с целью разрешения кризисной ситуации. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов.

Отмечается, что американский лидер также пообещал президенту Украины, что Вашингтон вместе с союзниками будет "быстро и решительно" реагировать на "любую агрессию" со стороны Москвы по отношению к Киеву.

"Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины", — уточняется в заявлении.