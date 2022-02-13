В Белом доме раскрыли подробности телефонных переговоров Байдена и Зеленского
Отмечается, что американский лидер обещал президенту Украины, что Вашингтон вместе с союзниками будет "быстро и решительно" реагировать на любую "агрессию" со стороны Москвы по отношению к Киеву.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool
Президент США Джо Байден подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной. Также главы стран договорились о продолжении дипломатических контактов с целью разрешения кризисной ситуации. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов.
Отмечается, что американский лидер также пообещал президенту Украины, что Вашингтон вместе с союзниками будет "быстро и решительно" реагировать на "любую агрессию" со стороны Москвы по отношению к Киеву.
"Лидеры двух стран согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины", — уточняется в заявлении.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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