"Cтрана": Украину начали массово покидать бизнесджеты

Из-за сообщения о возможной блокаде воздушного пространства Украины страну стали массово покидать бизнесджеты. Самолёты для перевозки VIP-пассажиров летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.

Как сообщает "Cтрана.ua", такой "массовый исход" бизнесджетов с Украины наблюдается весь день. В момент написания заметки пять частных бортов направились за пределы республики.Также до этого несколько частных бортов вылетело из Днепра (бывший Днепропетровск) с неизвестной точкой назначения.