"Cтрана": Украину начали массово покидать бизнесджеты
Как сообщает издание, отлёт самолётов для перевозки VIP-пассажиров из республики наблюдается весь день. Это происходит на фоне опасений, что воздушное пространство над страной закроют.
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Из-за сообщения о возможной блокаде воздушного пространства Украины страну стали массово покидать бизнесджеты. Самолёты для перевозки VIP-пассажиров летят из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, на Кипр и в другие страны Евросоюза.
Как сообщает "Cтрана.ua", такой "массовый исход" бизнесджетов с Украины наблюдается весь день. В момент написания заметки пять частных бортов направились за пределы республики.Также до этого несколько частных бортов вылетело из Днепра (бывший Днепропетровск) с неизвестной точкой назначения.
Ранее Лайф писал, что в Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто. В случае возникновения изменений ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.
До этого российский обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.
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