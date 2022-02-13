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Власти Украины решили выделить 16,6 млрд гривен, чтобы не допустить авиаблокады

Кабинет министров рассчитывает, что эти деньги станут неким гарантийным фондом, который можно будет задействовать для покрытия рисков авиакомпаний.

13 февраля, 19:14
<p>Фото © ТАСС \ Михаил Мельник</p>

Фото © ТАСС \ Михаил Мельник

Правительство Украины приняло решение выделить 16,6 миллиарда гривен (около 600 млн долларов, или 44,4 миллиарда рублей), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полётов на Украине для страховых и лизинговых компаний", сказал Шмыгаль на пресс-конференции.

По его словам, власти страны рассчитывают, что это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок — не допустить приостановки полётов на Украину и над ней.

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Как сообщал Лайф, ранее лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз. Перевозчик SkyUp уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кишинёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.

А происходит это на фоне того, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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