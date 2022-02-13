Власти Украины решили выделить 16,6 млрд гривен, чтобы не допустить авиаблокады

Правительство Украины приняло решение выделить 16,6 миллиарда гривен (около 600 млн долларов, или 44,4 миллиарда рублей), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полётов на Украине для страховых и лизинговых компаний", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции.

По его словам, власти страны рассчитывают, что это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок — не допустить приостановки полётов на Украину и над ней.

Как сообщал Лайф, ранее лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз. Перевозчик SkyUp уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кишинёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.