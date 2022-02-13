Власти Украины решили выделить 16,6 млрд гривен, чтобы не допустить авиаблокады
Кабинет министров рассчитывает, что эти деньги станут неким гарантийным фондом, который можно будет задействовать для покрытия рисков авиакомпаний.
Фото © ТАСС \ Михаил Мельник
Правительство Украины приняло решение выделить 16,6 миллиарда гривен (около 600 млн долларов, или 44,4 миллиарда рублей), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полётов на Украине для страховых и лизинговых компаний", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции.
По его словам, власти страны рассчитывают, что это позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок — не допустить приостановки полётов на Украину и над ней.
Как сообщал Лайф, ранее лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз. Перевозчик SkyUp уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кишинёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.
А происходит это на фоне того, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, будто Россия стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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