Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии, эпицентр располагался у села Самеба на юге страны. Это уточнённые данные сейсмического центра страны.

Подземные толчки ощутили жители городов Тбилиси и Батуми, а также некоторых регионов Армении. Люди из предосторожности вышли на улицы. О жертвах и разрушениях сообщений нет.