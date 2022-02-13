Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии
Подземные толчки ощутили жители Тбилиси и Батуми. Люди из предосторожности вышли на улицы, о жертвах не сообщается.
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии, эпицентр располагался у села Самеба на юге страны. Это уточнённые данные сейсмического центра страны.
Подземные толчки ощутили жители городов Тбилиси и Батуми, а также некоторых регионов Армении. Люди из предосторожности вышли на улицы. О жертвах и разрушениях сообщений нет.
Ранее Лайф сообщал, что после землетрясения обрушилась часть Великой Китайской стены. Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
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