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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии

Подземные толчки ощутили жители Тбилиси и Батуми. Люди из предосторожности вышли на улицы, о жертвах не сообщается.

13 февраля, 19:00

Фото на обложке © Pixabay

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии, эпицентр располагался у села Самеба на юге страны. Это уточнённые данные сейсмического центра страны.

Подземные толчки ощутили жители городов Тбилиси и Батуми, а также некоторых регионов Армении. Люди из предосторожности вышли на улицы. О жертвах и разрушениях сообщений нет.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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