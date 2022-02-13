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Кабмин Украины примет решения о поддержке авиакомпаний в ближайшее время

По словам замглавы Офиса Президента Украины, государство планирует поддержать отечественных авиаперевозчиков, чтобы заверить страховые компании в безопасности перелётов.

13 февраля, 18:57
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_International_OVB-KBP_(8706951329).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikimedia.org</a></p>

Фото © wikimedia.org

Власти Украины планируют в ближайшее время утвердить правительственные решения, направленные на поддержку авиаперевозчиков, которые получили от лизингодателей запрет на вхождение в воздушное пространство страны. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20:00 [21:00 мск] состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".

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По словам Тимошенко, несмотря на то что речь идёт о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит отечественных авиаперевозчиков, чтобы заверить страховые компании в безопасности перелётов на Украину.

Ранее лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз. Перевозчик SkyUp уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кинишёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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