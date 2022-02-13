Кабмин Украины примет решения о поддержке авиакомпаний в ближайшее время
По словам замглавы Офиса Президента Украины, государство планирует поддержать отечественных авиаперевозчиков, чтобы заверить страховые компании в безопасности перелётов.
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Власти Украины планируют в ближайшее время утвердить правительственные решения, направленные на поддержку авиаперевозчиков, которые получили от лизингодателей запрет на вхождение в воздушное пространство страны. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"В течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20:00 [21:00 мск] состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия", — сообщил он на своей странице в "Фейсбуке".
По словам Тимошенко, несмотря на то что речь идёт о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит отечественных авиаперевозчиков, чтобы заверить страховые компании в безопасности перелётов на Украину.
Ранее лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз. Перевозчик SkyUp уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кинишёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.
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