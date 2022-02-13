Полянский заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины скоро "сдуется"

Накачка Украины оружием со стороны стран Запада продолжится даже после прекращения нагнетания ситуации. Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться и уже, наверное, можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Полянский уверен, что всё сейчас происходит по заранее просчитанному "голливудскому сценарию". Он считает, что западные страны продолжат поставлять на Украину оружие, и призвал быть готовыми к подобным ситуациям.