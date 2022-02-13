Полянский заявил, что нагнетание ситуации вокруг Украины скоро "сдуется"
Зампостпреда России при ООН уверен, что события развиваются по заранее заготовленному сценарию и Запад вскоре заявит о своей "победе".
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / АР
Накачка Украины оружием со стороны стран Запада продолжится даже после прекращения нагнетания ситуации. Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться и уже, наверное, можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Полянский уверен, что всё сейчас происходит по заранее просчитанному "голливудскому сценарию". Он считает, что западные страны продолжат поставлять на Украину оружие, и призвал быть готовыми к подобным ситуациям.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.
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