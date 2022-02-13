"Выглядит слабым": Американцы раскритиковали Байдена после его разговора с Путиным

Телефонные переговоры, которые состоялись 11 февраля между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, показали американского лидера и сами Штаты не в лучшем свете, так считают некоторые читатели американской газеты The Washington Post.

В материале издания говорилось, что Вашингтон планирует быстро и решительно отвечать на агрессию, которую якобы планирует Москва. Некоторые читатели задались вопросом, зачем Штаты окружают Россию "своими войсками и ракетами", а также полюбопытствовали, "кто вообще слушает Байдена".

"Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под материалом.

Некоторые также раскритиковали США за стремление подчинить себе другие страны. По их мнению, Путин никогда не угрожал Киеву, а российские военные учения проводятся не для этих целей.