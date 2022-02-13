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"Выглядит слабым": Американцы раскритиковали Байдена после его разговора с Путиным

Некоторые читатели The Washington Post отметили, что именно англоязычные страны стремятся подчинить себе другие государства.

13 февраля, 19:58
<p>Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/7860876103/photos/pb.100077835098866.-2207520000../10157858219261104/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden

Телефонные переговоры, которые состоялись 11 февраля между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, показали американского лидера и сами Штаты не в лучшем свете, так считают некоторые читатели американской газеты The Washington Post.

В материале издания говорилось, что Вашингтон планирует быстро и решительно отвечать на агрессию, которую якобы планирует Москва. Некоторые читатели задались вопросом, зачем Штаты окружают Россию "своими войсками и ракетами", а также полюбопытствовали, "кто вообще слушает Байдена".

"Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под материалом.

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Некоторые также раскритиковали США за стремление подчинить себе другие страны. По их мнению, Путин никогда не угрожал Киеву, а российские военные учения проводятся не для этих целей.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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