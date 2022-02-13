"Выглядит слабым": Американцы раскритиковали Байдена после его разговора с Путиным
Некоторые читатели The Washington Post отметили, что именно англоязычные страны стремятся подчинить себе другие государства.
Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Телефонные переговоры, которые состоялись 11 февраля между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, показали американского лидера и сами Штаты не в лучшем свете, так считают некоторые читатели американской газеты The Washington Post.
В материале издания говорилось, что Вашингтон планирует быстро и решительно отвечать на агрессию, которую якобы планирует Москва. Некоторые читатели задались вопросом, зачем Штаты окружают Россию "своими войсками и ракетами", а также полюбопытствовали, "кто вообще слушает Байдена".
"Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки", — написал один из англоязычных пользователей в комментариях под материалом.
Некоторые также раскритиковали США за стремление подчинить себе другие страны. По их мнению, Путин никогда не угрожал Киеву, а российские военные учения проводятся не для этих целей.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0