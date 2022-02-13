Канада сообщила о временном перемещении части своих военных с территории Украины

Уточняется, что передислокация сил связана со сложившейся сложной оперативной обстановкой. Куда будут перемещены военнослужащие, а также их численность, не уточняется. Речь идёт о военных инструкторах, задействованных в канадской миссии Unifier. Они с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев сам будто готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Помимо этого, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.