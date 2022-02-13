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Канада сообщила о временном перемещении части своих военных с территории Украины

Вооружённые силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

13 февраля, 20:16
<p>Канадские военные. Фото <strong style="font-weight: bold;">©</strong> Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=228492086140330&set=pb.100069386191814.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CanadianForces</a></p>

Канадские военные. Фото © Facebook / CanadianForces

Власти Канады приняли решение переместить часть своих военных с Украины в другие страны Европы. Об этом в воскресенье говорится в сообщении Минобороны Канады.

Уточняется, что передислокация сил связана со сложившейся сложной оперативной обстановкой. Куда будут перемещены военнослужащие, а также их численность, не уточняется. Речь идёт о военных инструкторах, задействованных в канадской миссии Unifier. Они с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.

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Лайф напоминает, что со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом Киев сам будто готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Помимо этого, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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