Землетрясение в прямом эфире: Подземные толчки застали врасплох грузинского телеведущего

Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло около села Самеба в 30 км к югу от Тбилиси, попало в эфир грузинского телеканала. На этих кадрах видно, как сильно затрясло студию и ведущий был вынужден прервать вещание, уйти на рекламу.

Подземные толчки ощутили не только в Грузии. Магнитуда в некоторых районах Армении составила 5,2. Речь идёт о северной части страны — Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается, как и в Грузии.

"Сегодня в 22:25 (21:25 мск — Прим. Лайфа) было зарегистрировано землетрясение в 16 км к северо-востоку от города Бавра на армяно-грузинской границе. Очаг землетрясения магнитудой 5,2 находился на глубине 10 км", — говорится в сообщении пресс-службе МЧС Армении.

Подземные толчки ощутили и на западе Азербайджана. Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук страны сообщает, что магнитуда составила на территории республики до уровня 3.0.