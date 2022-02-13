Землетрясение в прямом эфире: Подземные толчки застали врасплох грузинского телеведущего
Сейсмологи сообщили, что магнитуда в эпицентре была на уровне 6,2. Проявление стихии ощутили также в Армении и Азербайджане
Землетрясение в студии прямого эфира грузинского ТВ. Фото на обложке / Кадр из видео © VK / Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы
Землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло около села Самеба в 30 км к югу от Тбилиси, попало в эфир грузинского телеканала. На этих кадрах видно, как сильно затрясло студию и ведущий был вынужден прервать вещание, уйти на рекламу.
Подземные толчки ощутили не только в Грузии. Магнитуда в некоторых районах Армении составила 5,2. Речь идёт о северной части страны — Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается, как и в Грузии.
"Сегодня в 22:25 (21:25 мск — Прим. Лайфа) было зарегистрировано землетрясение в 16 км к северо-востоку от города Бавра на армяно-грузинской границе. Очаг землетрясения магнитудой 5,2 находился на глубине 10 км", — говорится в сообщении пресс-службе МЧС Армении.
Подземные толчки ощутили и на западе Азербайджана. Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук страны сообщает, что магнитуда составила на территории республики до уровня 3.0.
Ранее Лайф сообщал, что после землетрясения обрушилась часть Великой Китайской стены. Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
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