На Украине двое солдат расстреляли людей в кафе

В селе Гранитное, на юге Донецкой области, двое солдат Вооружённых сил Украины обстреляли кафе. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере. В результате два человека погибли, двое ранены.

"По производству Мариупольской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере задержаны двое военнослужащих ВСУ за хулиганство с применением огнестрельного оружия и умысел по статье "Убийство двух человек", — сообщается на странице ведомства в "Фейсбуке".

Сообщается, что в результате стрельбы погибли военнослужащий Национальной гвардии Украины и мирный житель, а также два человека получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемые военные задержаны. По сообщению прокуратуры, стрельбу солдаты вели из стационарного, а не личного оружия. О чём идёт речь, не уточняется. К примеру, это может быть станковый пулемёт.