Turkish Airlines разрешила возврат и обмен февральских авиабилетов на Украину
Это происходит на фоне опасений, что воздушное пространство над страной закроют. Турецкий перевозчик пока продолжает осуществлять рейсы в украинскую республику.
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Билеты, купленные пассажирами Turkish Airlines на Украину для перелётов с 13 по 28 февраля, авиакомпания разрешила вернуть или обменять. Как говорится в сообщении турецкого перевозчика, "в связи со сложившейся ситуацией".
"В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" на Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев), в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно) предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", — говорится в заявлении авиакомпании.
Тем временем, судя по самому сайту перевозчика, авиакомпания Turkish Airlines продолжает осуществлять рейсы на Украину.
Ранее Лайф писал, что в Госавиаслужбе Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто. В случае возникновения изменений ситуации власти государства официально уведомят об этом, уточнил глава ведомства Александр Бильчук.
До этого российский обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться с 14 февраля.
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