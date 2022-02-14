Turkish Airlines разрешила возврат и обмен февральских авиабилетов на Украину

Билеты, купленные пассажирами Turkish Airlines на Украину для перелётов с 13 по 28 февраля, авиакомпания разрешила вернуть или обменять. Как говорится в сообщении турецкого перевозчика, "в связи со сложившейся ситуацией".

"В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" на Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев), в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно) предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", — говорится в заявлении авиакомпании.