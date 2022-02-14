Невролог Голубинская рассказала об отличии головной боли при "омикроне"

Кроме самого распространённого при "омикроне" симптома — продолжительного насморка, врачи называют ещё один — головную боль. Когда её причиной является коронавирус, ощущения, по словам пациентов, немного другие. По словам невролога Ольги Голубинской, дело в том, что вирус преодолевает гематоэнцефалический барьер.

"Не только при "омикроне", но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отёк, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при "омикроне" — Прим. Лайфа) больше сжимает всю голову, а не одну сторону", — рассказала в интервью радио Sputnik Голубинская.

Прекратить эту "сдавливающую" головную боль, вызванную "омикроном", можно с помощью довольно простых средств, продолжила эксперт. Если трудно пошевелиться, лучше соблюдать покой. При этом больше пить воды, принять анальгетики и витамин C, обвязаться тугой повязкой. Голубинская посоветовала, если это всё-таки ковид, то обратиться к врачу и лечиться согласно его рекомендации.