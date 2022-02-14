Метеоролог Петтери Таалас: Изменения климата могут вызвать вооружённые конфликты
Учёный поясняет, что глобальные проблемы могут привести к ухудшению условий жизни многих людей, а это неизбежно вызовет рост миграции и различные столкновения.
Генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. Фото на обложке © WMO
Климатические изменения на планете могут приводить к локальным вооружённым конфликтам, считает генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. По его словам, уже сейчас некоторые страны страдают от сильной засухи, что приводит к социально-экономическим и политическим кризисам. В пример учёный привёл ситуацию в Эфиопии и Сомали.
"Также стоит упомянуть так называемую арабскую весну. Одной из предпосылок "арабской весны" была засуха в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии. Несколько лет засухи привели к нехватке продовольствия, безработице населения сельских районов, удвоению цен на продукты питания. Это стало причиной волнений и беспорядков, которые, к сожалению, продолжаются в Сирии. И ситуация в Ливии далека от стабильной", — заявил Таалас в интервью ТАСС.
Генсек ВМО уточнил, что были и другие причины кризисов, однако риск их возникновения усугубляется именно трудными условиями жизни. Это неизбежно приводит население стран к миграции и даже вооружённым столкновениям, убеждён Таалас. Он указал на серьёзность проблемы обеспечения населения планеты питьевой водой, отметил наводнения, таяние ледников. Крупные реки во всём мире будут всё меньше и меньше подпитываться водой.
"Мы видим это в Азии, тут, в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства", — отметил учёный.
Ранее Лайф писал, что, по мнению британского исследователя, Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания. При этом, как заметил профессор Эрлих, это лишь одна из угроз для цивилизации.
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