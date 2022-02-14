Метеоролог Петтери Таалас: Изменения климата могут вызвать вооружённые конфликты

Климатические изменения на планете могут приводить к локальным вооружённым конфликтам, считает генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. По его словам, уже сейчас некоторые страны страдают от сильной засухи, что приводит к социально-экономическим и политическим кризисам. В пример учёный привёл ситуацию в Эфиопии и Сомали.

"Также стоит упомянуть так называемую арабскую весну. Одной из предпосылок "арабской весны" была засуха в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии. Несколько лет засухи привели к нехватке продовольствия, безработице населения сельских районов, удвоению цен на продукты питания. Это стало причиной волнений и беспорядков, которые, к сожалению, продолжаются в Сирии. И ситуация в Ливии далека от стабильной", — заявил Таалас в интервью ТАСС.

Генсек ВМО уточнил, что были и другие причины кризисов, однако риск их возникновения усугубляется именно трудными условиями жизни. Это неизбежно приводит население стран к миграции и даже вооружённым столкновениям, убеждён Таалас. Он указал на серьёзность проблемы обеспечения населения планеты питьевой водой, отметил наводнения, таяние ледников. Крупные реки во всём мире будут всё меньше и меньше подпитываться водой.

"Мы видим это в Азии, тут, в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства", — отметил учёный.