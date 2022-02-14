СКР проверит сообщения о жителе Смоленска, который преследует детей
В соцсетях горожан призывали быть бдительными. Якобы подозрительный мужчина пытается увести с собой то мальчика, то девочку.
Фото на обложке © СУ СК РФ по Смоленской области
СУ СКР по Смоленской области проверит сообщения в соцсетях о том, что некий мужчина преследовал детей в микрорайоне Королёвка.
"Мужчина пытался совершить преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних", — сообщает ведомство.
Жители Королёвки сообщали в соцсетях, что их беспокоит появление некоего мужчины, который якобы подозрительно ведёт себя рядом с детьми. Они утверждают, что тот пытался увести с остановки школьницу, а из сквера — мальчика. Согласно информации горожан, такие инциденты были ещё с весны прошлого года. По их словам, они обращались в одной из подобных ситуаций в полицию, но там сказали, что "этот педофил состоит на учёте в психдиспансере, без совершения преступления его не заберут, и не завели уголовное дело".
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале десятилетняя девочка чуть не стала жертвой педофила. Мать малышки спугнула злоумышленника, когда вышла в подъезд, чтобы встретить дочь. Женщина сразу же обратилась в полицию.
Комментариев: 0