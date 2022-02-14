CBS: США отзовут из Киева оставшихся дипломатов
По утверждению телеканала, они должны будут покинуть украинскую столицу в течение максимум двух суток. Куда их переведут, не уточняется.
Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / АР
Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских дипломатов. Об этом сообщают источники телеканала CBS. Как уточняется они должны будут покинуть Киев в ближайшие 24–48 часов.
"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–48 часов", — говорится в сообщении телеканала в "Твиттере".
Лайф напоминает, что 12 февраля США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну. Представитель администрации Штатов подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы "вторжения" РФ. На следующий день сотрудники американского посольства были эвакуированы во Львов.
Комментариев: 0