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CBS: США отзовут из Киева оставшихся дипломатов

По утверждению телеканала, они должны будут покинуть украинскую столицу в течение максимум двух суток. Куда их переведут, не уточняется.

13 февраля, 22:55
<p>Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / АР</p>

Посольство США в Киеве. Фото © ТАСС / АР

Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских дипломатов. Об этом сообщают источники телеканала CBS. Как уточняется они должны будут покинуть Киев в ближайшие 24–48 часов.

"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–48 часов", говорится в сообщении телеканала в "Твиттере".

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Лайф напоминает, что 12 февраля США велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну. Представитель администрации Штатов подчеркнул, что Киев с пониманием отнёсся к данному решению Вашингтона, хотя не все в украинском руководстве разделяют американскую оценку угрозы "вторжения" РФ. На следующий день сотрудники американского посольства были эвакуированы во Львов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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