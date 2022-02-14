CBS: США отзовут из Киева оставшихся дипломатов

Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских дипломатов. Об этом сообщают источники телеканала CBS. Как уточняется они должны будут покинуть Киев в ближайшие 24–48 часов.

"Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–48 часов", — говорится в сообщении телеканала в "Твиттере".