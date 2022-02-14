"Лучи как валентинки": Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве на этой неделе
По словам метеоролога, над европейской частью страны развивается антициклон, будут все сопутствующие радости: тепло и без осадков.
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Тёплая погода днём и отсутствие осадков ожидают москвичей в первой половине недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что температура днём будет 1–3 градуса тепла, а во второй половине недели температурный фон и вовсе составит 5 градусов тепла.
В беседе с ТАСС Роман Вильфанд отметил, что до четверга температурный фон в Москве будет на 7–8 градусов выше нормы, а к выходным даже на 10–11 градусов. Он связывает это с развитием антициклона над европейской территорией России.
"Будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются лёгкие морозцы до 2–7 градусов, днём — 1–3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду. В понедельник облака ещё будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки. Природа будет передавать привет", — рассказал Вильфанд.
Согласно прогнозу метеоролога, во второй половине недели температура в Москве днём будет повышаться до 4–5 градусов. Это соответствует первой декаде апреля.
А ранее Лайф писал, что синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы. По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.
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