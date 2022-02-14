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"Лучи как валентинки": Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Москве на этой неделе

По словам метеоролога, над европейской частью страны развивается антициклон, будут все сопутствующие радости: тепло и без осадков.

13 февраля, 23:15

Фото на обложке © Pixabay

Тёплая погода днём и отсутствие осадков ожидают москвичей в первой половине недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что температура днём будет 1–3 градуса тепла, а во второй половине недели температурный фон и вовсе составит 5 градусов тепла.

В беседе с ТАСС Роман Вильфанд отметил, что до четверга температурный фон в Москве будет на 7–8 градусов выше нормы, а к выходным даже на 10–11 градусов. Он связывает это с развитием антициклона над европейской территорией России.

"Будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются лёгкие морозцы до 2–7 градусов, днём — 1–3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду. В понедельник облака ещё будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки. Природа будет передавать привет", — рассказал Вильфанд.

Согласно прогнозу метеоролога, во второй половине недели температура в Москве днём будет повышаться до 4–5 градусов. Это соответствует первой декаде апреля.

Вильфанд ожидает аномального потепления в европейской части России в День святого Валентина

Вильфанд ожидает аномального потепления в европейской части России в День святого Валентина

А ранее Лайф писал, что синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы. По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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