Глава МИД Германии прокомментировала отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса
Дипломат призвала гарантировать, чтобы сотрудники организации могли выполнять свою работу беспрерывно, быть "глазами и ушами" для мирового сообщества в этом регионе.
Анналена Бербок в Донецкой области. Фото © ТАСС / EPA
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на сообщения об отзыве некоторыми странами наблюдателей из состава миссии ОБСЕ в Донбассе. Дипломат заявила, что нужно обеспечить работу инспекторов.
"Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества", — говорится в сообщении Бербок в "Твиттере".
Она призвала гарантировать, чтобы миссия работала в Донбассе беспрерывно.
Ранее Лайф сообщал, что генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит работу в Донбассе. Она поблагодарила за "исключительную работу" офис координаторов проектов организации на Украине.
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