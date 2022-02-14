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Глава МИД Германии прокомментировала отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

Дипломат призвала гарантировать, чтобы сотрудники организации могли выполнять свою работу беспрерывно, быть "глазами и ушами" для мирового сообщества в этом регионе.

13 февраля, 23:54
<p>Анналена Бербок в Донецкой области. Фото © ТАСС / EPA</p>

Анналена Бербок в Донецкой области. Фото © ТАСС / EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на сообщения об отзыве некоторыми странами наблюдателей из состава миссии ОБСЕ в Донбассе. Дипломат заявила, что нужно обеспечить работу инспекторов.

"Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества", — говорится в сообщении Бербок в "Твиттере".

Она призвала гарантировать, чтобы миссия работала в Донбассе беспрерывно.

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Ранее Лайф сообщал, что генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит работу в Донбассе. Она поблагодарила за "исключительную работу" офис координаторов проектов организации на Украине.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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