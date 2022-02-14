Глава МИД Германии прокомментировала отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на сообщения об отзыве некоторыми странами наблюдателей из состава миссии ОБСЕ в Донбассе. Дипломат заявила, что нужно обеспечить работу инспекторов.

"Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества", — говорится в сообщении Бербок в "Твиттере".

Она призвала гарантировать, чтобы миссия работала в Донбассе беспрерывно.