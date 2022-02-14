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Песков: Надеемся, что в Европе здравый смысл возобладает

Представитель Кремля отметил, что ЕС по-прежнему подвержен влиянию Соединённых Штатов. Вашингтон прямо заявляет, что кому надо делать и что будет в случае отказа.

14 февраля, 00:14
<p>Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ</p>

Дмитрий Песков. Фото © Пресс-служба президента РФ

Москва надеется, что у властей европейских стран здравый смысл возобладает и они начнут думать о своих интересах, а не выполнять установки Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью РИА "Новости" он отметил, что страны ЕС пытаются повысить роль своего союза в мировых делах, однако это "не совсем получается", в том числе из-за сильного влияния Вашингтона.

"Соединённые Штаты никогда не испытывали дефицита настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнёров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и, если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет", — сказал Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это не соответствует желанию Европы стать более суверенной в своих интересах во внешней политике.

Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь

Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь

"Но будем надеяться всё-таки, что здравый смысл здесь возобладает и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живём бок о бок и являемся прямыми соседями", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что Песков указал на проблемы лиц мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По его мнению, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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