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"Зенит" интересуется эквадорским защитником "Байера" Инкапье

Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

14 февраля, 12:40

Пьеро Инкапье. Фото © Getty Images / Frederic Scheidemann

Питерский "Зенит" заинтересован в приобретении 20-летнего эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Об этом пишет журналист Пит О'Рурк.

Помимо "Зенита" футболистом также интересуются "Тоттенхэм", "Севилья", "Милан" и ряд других европейских клубов. При этом в стане сине-бело-голубых пока не давали никаких комментариев на этот счёт.

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Добавим, что контракт Инкапье с немецким клубом рассчитан до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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