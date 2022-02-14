"Зенит" интересуется эквадорским защитником "Байера" Инкапье
Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.
Пьеро Инкапье. Фото © Getty Images / Frederic Scheidemann
Питерский "Зенит" заинтересован в приобретении 20-летнего эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Об этом пишет журналист Пит О'Рурк.
Помимо "Зенита" футболистом также интересуются "Тоттенхэм", "Севилья", "Милан" и ряд других европейских клубов. При этом в стане сине-бело-голубых пока не давали никаких комментариев на этот счёт.
Добавим, что контракт Инкапье с немецким клубом рассчитан до 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.
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