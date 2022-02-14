Москвич пожаловался в СК из-за отсутствия в рекламе Nike белых людей

Житель Москвы подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Как рассказал сам заявитель Евгений Смирнов в беседе с РИА "Новости" , он недоволен рекламой этой фирмы из-за отсутствия в ней представителей европеоидной расы.

В заявлении, поданном на имя председателя СК Александра Бастрыкина, указывается, что практически все модели в рекламе Nike — негроидной и монголоидной расы, хотя большинство россиян — европеоиды. Смирнов уже пытался обсудить данный вопрос с клиентской службой компании. Он предложил "бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса", но ему отказали. По мнению истца, политика компании основывается на "навязывании западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности".