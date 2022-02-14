Москвич пожаловался в СК из-за отсутствия в рекламе Nike белых людей
По мнению истца, политика компании основывается на "навязывании западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности".
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Житель Москвы подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Как рассказал сам заявитель Евгений Смирнов в беседе с РИА "Новости", он недоволен рекламой этой фирмы из-за отсутствия в ней представителей европеоидной расы.
В заявлении, поданном на имя председателя СК Александра Бастрыкина, указывается, что практически все модели в рекламе Nike — негроидной и монголоидной расы, хотя большинство россиян — европеоиды. Смирнов уже пытался обсудить данный вопрос с клиентской службой компании. Он предложил "бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса", но ему отказали. По мнению истца, политика компании основывается на "навязывании западных ценностей и стереотипов, которые чужды европейской культуре в целом и славянской в частности".
"Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны", — подчеркнул автор заявления, которое в СК приняли 10 февраля.
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