Актёр Валерий Николаев загремел в психбольницу после инцидента в спецприёмнике
Как утверждает 56-летний артист, сокамерник облил его кипятком, но медики не обнаружили у него повреждений. При этом сама звезда сериала "День рождения Буржуя" вела себя неадекватно.
Актёр Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёр Валерий Николаев доставлен в психиатрическую клинику после инцидента в московском спецприёмнике, куда артист попал на 15 суток за нарушение ПДД. Об этом сообщает SHOT.
Отмечается, что сокамерник якобы выплеснул в лицо актёру пол-литра кипятка за то, что тот обозвал его свиньёй. Однако, по данным телеграм-канала, медики не зафиксировали повреждений у артиста. При этом сообщается, что сам 56-летний актёр в спецприёмнике вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал.
Напомним, Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Николаев утверждает, что на пластическую операцию уйдёт десять миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.
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