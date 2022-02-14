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Актёр Валерий Николаев загремел в психбольницу после инцидента в спецприёмнике

Как утверждает 56-летний артист, сокамерник облил его кипятком, но медики не обнаружили у него повреждений. При этом сама звезда сериала "День рождения Буржуя" вела себя неадекватно.

14 февраля, 12:37
<p>Актёр Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Актёр Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Валерий Николаев доставлен в психиатрическую клинику после инцидента в московском спецприёмнике, куда артист попал на 15 суток за нарушение ПДД. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что сокамерник якобы выплеснул в лицо актёру пол-литра кипятка за то, что тот обозвал его свиньёй. Однако, по данным телеграм-канала, медики не зафиксировали повреждений у артиста. При этом сообщается, что сам 56-летний актёр в спецприёмнике вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал.

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Напомним, Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Николаев утверждает, что на пластическую операцию уйдёт десять миллионов рублей. Столько же актёр хочет за моральный ущерб.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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