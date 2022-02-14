Актёр Валерий Николаев загремел в психбольницу после инцидента в спецприёмнике

Актёр Валерий Николаев доставлен в психиатрическую клинику после инцидента в московском спецприёмнике, куда артист попал на 15 суток за нарушение ПДД. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что сокамерник якобы выплеснул в лицо актёру пол-литра кипятка за то, что тот обозвал его свиньёй. Однако, по данным телеграм-канала, медики не зафиксировали повреждений у артиста. При этом сообщается, что сам 56-летний актёр в спецприёмнике вёл себя неадекватно — в частности, стучал в двери и гавкал.