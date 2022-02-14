Баня, печеньки и кафе: Петербуржцы рассказали, как будут праздновать День святого Валентина

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что отпразднуют День святого Валентина походом в кафе или посиделками дома. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Однако подарки дарить своим вторым половинкам они не планируют. Кто-то собирается испечь дома печенье, а некоторые выберут необычное место для отдыха.

"В баню пойдём, будем париться", — сказал один из горожан.

Однако некоторые не будут отмечать праздник вовсе, потому что не имеют второй половины. Ещё одним вариантом ответа был просмотр фильмов, причём никак не связанных с романтикой.