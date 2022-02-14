Баня, печеньки и кафе: Петербуржцы рассказали, как будут праздновать День святого Валентина
При этом многие горожане отметили, что не особо дарят материальные подарки в этот день, ограничиваясь походом куда-либо или совместным просмотром фильмов.
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Жители Санкт-Петербурга рассказали, что отпразднуют День святого Валентина походом в кафе или посиделками дома. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Однако подарки дарить своим вторым половинкам они не планируют. Кто-то собирается испечь дома печенье, а некоторые выберут необычное место для отдыха.
"В баню пойдём, будем париться", — сказал один из горожан.
Однако некоторые не будут отмечать праздник вовсе, потому что не имеют второй половины. Ещё одним вариантом ответа был просмотр фильмов, причём никак не связанных с романтикой.
А ранее Анфиса Чехова рассказала, как одиночкам не впасть в депрессию в День святого Валентина. Чтобы не чувствовать себя каким-то ущербным в этот праздник, телеведущая посоветовала объединиться с другими людьми. А если не получается собраться компанией, то можно порадовать себя подарком.
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