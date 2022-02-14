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"Нужно придумать альтернативу": Анфиса Чехова рассказала, как одиночкам не впасть в депрессию в День святого Валентина

Чтобы не чувствовать себя каким-то ущербным в этот праздник, телеведущая посоветовала объединиться с другими людьми. А если не получается собраться компанией, то можно порадовать себя подарком.

14 февраля, 11:00
<p>Анфиса Чехова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTmqsA9IiCK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">achekhova</a></p>

Анфиса Чехова. Фото © Instagram / achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала Лайфу, как не впасть в депрессию, если у вас нет пары и День святого Валентина предстоит встречать одному. Так, по её словам, не стоит зацикливаться на своём одиночестве, а лучше придумать какую-то альтернативу празднику.

"Сегодня я в работе. У меня сегодня насыщенный день. <...> День святого Валентина я особо никогда не праздновала. Так всегда получалось, что на этот день либо расставалась с кем-то, либо была одна. Не могу сказать, что это мой любимый праздник, потому что я никогда его романтично не праздновала. И какие-то расставания в этот день не прибавили мне любви к нему", — отметила Чехова.

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Чтобы не чувствовать себя каким-то ущербным в День всех влюблённых, телеведущая посоветовала объединиться с другими одинокими людьми. К примеру, сама Анфиса призналась, что раньше праздновала с друзьями День стыда и похоти 14 февраля. А если не получается собраться компанией, то в этот праздник можно порадовать себя каким-то подарком, отметила Чехова.

"Я считаю, что этот праздник очень хорош для влюблённых, но люди, у которых нет пары, испытывают грусть, печаль и раздражение зачастую. Нужно придумать какую-то альтернативу. Например, день любви к себе, [день] влюблённых в жизнь, в свою работу", — добавила собеседница.

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А ранее астролог раскрыла, как провести День святого Валентина, чтобы потом не жалеть. В этом году 14 февраля — очень интенсивный и непредсказуемый день, предупредила астролог Ольга Архангельская в беседе с Лайфом. Прежде всего не стоит поддаваться на провокации и плести интриги.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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