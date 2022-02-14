НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Зоопарк предложил назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам

Стоимость участия в акции — 350 рублей. Возможность такой мести дали жителям Екатеринбурга 14 февраля, в День всех влюблённых.

14 февраля, 02:52
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/zooekb?z=photo-45924712_457240552/album-45924712_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zooekb</a></p>

Фото © VK / zooekb

Екатеринбургский зоопарк сегодня проведёт акцию с интригующим названием "День пожирателей бывших". Участникам нужно будет присвоить тараканам имена своих прежних возлюбленных, а затем отправить насекомых на съедение. Соответствующее объявление размещено в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"14 февраля в 14:00 все именитые тараканы будут скормлены нашим сурикатам и рыбам. Посмотреть можно будет онлайн в инстаграме зоопарка или лично в зоопарке", — говорится в объявлении.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо будет заплатить 350 рублей и заполнить заявку на сайте учреждения. Предполагается, что такое мероприятие позволит участникам выплеснуть негативные эмоции.

"Засветиться в сториз": Российским девушкам предложили услуги "парней на 14 февраля"

"Засветиться в сториз": Российским девушкам предложили услуги "парней на 14 февраля"

А ранее Лайф писал, что флорист Сафронова рассказала о ценах на цветы в День влюблённых. По мнению специалистов, розы на 14 Февраля уже потеряли актуальность. Лучше остановиться на весенних вариантах: тюльпанах, нарциссах, анемонах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1