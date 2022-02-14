Зоопарк предложил назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам

Екатеринбургский зоопарк сегодня проведёт акцию с интригующим названием "День пожирателей бывших". Участникам нужно будет присвоить тараканам имена своих прежних возлюбленных, а затем отправить насекомых на съедение. Соответствующее объявление размещено в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"14 февраля в 14:00 все именитые тараканы будут скормлены нашим сурикатам и рыбам. Посмотреть можно будет онлайн в инстаграме зоопарка или лично в зоопарке", — говорится в объявлении.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо будет заплатить 350 рублей и заполнить заявку на сайте учреждения. Предполагается, что такое мероприятие позволит участникам выплеснуть негативные эмоции.