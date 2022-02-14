"Засветиться в сториз": Российским девушкам предложили услуги "парней на 14 февраля"

Предприимчивые российские мужчины придумали новый способ заработка на День святого Валентина. Они предлагают услуги "парня на 14 Февраля". Благодаря им девушки могут сымитировать наличие личной жизни или даже заказать месть бывшему.

С объявлениями ознакомился портал E1. Например, некий Константин предлагает как походы в кино и вручение букета, так и возможность подраться за девушку. Можно ещё сделать совместное фото, видео для инстаграм-сториз. Стоимость услуг — 2–30 тысяч рублей.

Объявление © Avito

Сходить в кино — 2000 рублей.

Посидеть в ресторане — 4000 рублей.

Подарить цветы — 10 000 рублей (если букет ваш, то 3000 рублей).

"Засветиться" с вами в сториз в "Инстаграме" — 20 000 рублей.

Подраться за вас — 30 000 рублей (с бывшим — 50 000 рублей).

Объявление © Avito

А вот Егор готов поцеловаться с девушкой, но это обойдётся клиентке в 10 тысяч рублей. Среди других услуг у него совместные фотографии в машине и поцелуи в щёку для фото.

Объявление © Avito

Есть и варианты подешевле. Так, Кирилл может сходить с девушкой в кино за полторы тысячи рублей, подарить ей букет за пять тысяч (если букет ваш, то за полторы тысячи) либо устроить романтическую фотоссесию в машине за полторы тысячи.