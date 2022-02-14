Пушков счёл странной идею Зеленского пригласить сейчас Байдена на Украину

Решение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить президента США Джо Байдена посетить в ближайшее время республику выглядит странно. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"С учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно", — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что складывается ощущение, будто президент Украины не в курсе того, о чём вот уже неделю заявляют в Вашингтоне.