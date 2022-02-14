Пушков счёл странной идею Зеленского пригласить сейчас Байдена на Украину
Сенатор подчёркивает, что складывается впечатление, будто украинский лидер не видит того, о чём уже неделю заявляют его западные коллеги.
Алексей Пушков. Фото © Twitter / Alexey_Pushkov
Решение украинского лидера Владимира Зеленского пригласить президента США Джо Байдена посетить в ближайшее время республику выглядит странно. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"С учётом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно", — написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что складывается ощущение, будто президент Украины не в курсе того, о чём вот уже неделю заявляют в Вашингтоне.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
Комментариев: 0