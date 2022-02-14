Врач Шереметьева объяснила, что происходит в организме при "бабочках в животе"

Так называемые бабочки в животе при влюблённости — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, заявила эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

"С медицинской точки зрения, это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатываются не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний", — сказала Шереметьева в интервью РИА "Новости".

Влияние гормонов на любовь и влюблённость неоспоримо, говорит врач. Так, тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин известен как гормон объятий, влюблённости, любви, влечения и доверия. Считается, что он начинает выделяться в организме человека в начале страсти, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.

Также в начале отношений вырабатывается нейрогормон дофамин, благодаря которому человек испытывает положительные эмоции. А адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнёра, отметила врач. Если речь идёт о "взрослых" чувствах, то в главной роли выступает вазопрессин. Это "молекулы долговременных любовных отношений".