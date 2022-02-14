Цена нефти Brent впервые с 2014 года поднялась выше $96 за баррель
Ранее аналитики JP Morgan спрогнозировали последствия её подорожания до $150 за баррель. По их мнению, на рынке сказывается напряжённость вокруг Украины. Это может замедлить мировую экономику.
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Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась на лондонской бирже ICE выше уровня $96 за баррель. По такой цене было топливо с поставкой в апреле 2022 года. Это случилось впервые с октября 2014 года.
Согласно данным о ходе торгов, нефть Brent сегодня утром дорожала на 1,73% до $96,07 за баррель. А фьючерсы нефти марки WTI росли в цене на 1,62%, до $94,61 за баррель.
Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказываться от углеводородов ещё рано — они будут активно использоваться в ближайшие десятилетия. При этом Счётная палата в 2022 году все же проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Аналитики компании JP Morgan меж тем спрогнозировали последствия подорожания нефти до $150 за баррель.
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