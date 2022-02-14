Финансист Долгова спрогнозировала, на сколько подорожают молочные продукты

Цена на молочные продукты в лучшем случае не выйдет за пределы роста инфляции, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. По данным Росстата, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное увеличились на 1,65%, молоко питьевое цельное стерилизованное — на 1,6%. Инфляция составила 1,07%.

"Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять её — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов", — объясняет Долгова агентству "Прайм".

Почти половина себестоимости молока приходится, по словам эксперта, на корма для животных (в том числе заготовку, транспортировку, добавки, затраты на удобрения), содержание стада (в том числе затраты на электроэнергию, отопление помещений, амортизацию оборудования) и цены на ветеринарные препараты. Также, говорит финансист, на стоимости сказывается переработка сырого продукта и транспортировка готового. На финальном при рознице этапе, конечно, влияют и торговые надбавки продавцов.

"Также затраты и, соответственно, цены на молоко зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%", — сказала Долгова.