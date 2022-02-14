Терапевт Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при "омикроне"

Ложные симптомы интоксикации могут сопровождать заражение "омикроном", заявила терапевт Мария Лисина. Она отметила, что ковид при этом штамме протекает легче, чем при "дельте": меньше наблюдается поражения лёгочной ткани, заболевание проходит с типичными клиническими признаками. Но есть и свои особенности, уточнила эксперт.

"Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках", — сказала Лисина в интервью ТАСС.

Эти или похожие симптомы, отметила Лисина, свойственны гриппу, поэтому при появлении температуры с фебрильной лихорадкой свыше 38 градусов стоит сразу сделать экспресс-тест на коронавирус. Тем временем о характерном для "омикрона" течении постковидного периода, пока врачи говорить не берутся.

"Мы столкнулись [с "омикроном"] только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля – начала мая 2022 года", — добавила Лисина.