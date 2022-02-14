Терапевт Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при "омикроне"
А вот о характерном для штамма течении постковидного периода, по словам эксперта, пока врачи говорить не берутся. Такая возможность появится не ранее апреля-мая этого года.
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Ложные симптомы интоксикации могут сопровождать заражение "омикроном", заявила терапевт Мария Лисина. Она отметила, что ковид при этом штамме протекает легче, чем при "дельте": меньше наблюдается поражения лёгочной ткани, заболевание проходит с типичными клиническими признаками. Но есть и свои особенности, уточнила эксперт.
"Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках", — сказала Лисина в интервью ТАСС.
Эти или похожие симптомы, отметила Лисина, свойственны гриппу, поэтому при появлении температуры с фебрильной лихорадкой свыше 38 градусов стоит сразу сделать экспресс-тест на коронавирус. Тем временем о характерном для "омикрона" течении постковидного периода, пока врачи говорить не берутся.
"Мы столкнулись [с "омикроном"] только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля – начала мая 2022 года", — добавила Лисина.
Как сообщал Лайф, ранее невролог Голубинская рассказала об отличии головной боли при "омикроне". По словам врача, многие пациенты жалуются на её сдавливающий, не всегда обычный характер. Это может быть связано с тем, что вирус, частично проникший в клетки мозга, вызывает там отёк.
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