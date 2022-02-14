Чиновников предложили штрафовать на 200 тысяч за нападения бездомных собак на людей

Должностных лиц за нарушения закона по обращению с безнадзорными животными предложили штрафовать на 200 тысяч рублей. Соответствующие поправки обсудит рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными.

"Мы планируем вносить поправки в КоАП дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении. Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тысяч рублей", — сообщил в беседе с ТАСС первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект Бурматов внёс в Госдуму ещё в июле прошлого года. В первом чтении Госдума приняла его в декабре. Там также предлагается ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

"Для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинён вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона", — отметил Бурматов.

Штраф в 200 тысяч рублей предлагают ввести и для владельцев животных за покусы и нападения на людей. А если это привело к тяжким телесным увечьям или гибели людей, то будет наступать уголовная ответственность.