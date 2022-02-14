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Любовные утехи престарелого леопарда Валеры с молодой избранницей попали на фото

Самцу 13 лет, а средняя продолжительность жизни этого хищника в природе 10–15 лет. Подобные снимки с участием таких животных получены впервые.

14 февраля, 01:30
<p>Леопард Валера со своей избранницей. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/amurleo_land/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">amurleo_land</a></p>

Леопард Валера со своей избранницей. Фото © Instagram / amurleo_land

В преклонном 13-летнем возрасте леопард по имени Валера устроил свидание с молодой самкой в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Фотоловушка запечатлела встречу редких животных и процесс спаривания.

В нацпарке говорят, что 13 лет — солидный возраст для леопарда (средняя продолжительность их жизни в природе около 12 лет). Несмотря на это, Валера активен и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье.

"Благодаря снимкам мы получили ценную информацию как о самом Валере, который показал, что с ним всё в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом", — рассказала начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

Она отметила, что успех работы национального парка очевиден. Сейчас наблюдается не только положительная динамика численности дальневосточного леопарда, но и формирование новых пар.

В Приморье заповеднику пришлось заплатить за скот, похищенный леопардом

В Приморье заповеднику пришлось заплатить за скот, похищенный леопардом

А ранее Лайф писал, что впервые за 100 лет в Приморье увидели козлёнка амурского горала. Его появление подтвердило теорию о присутствии в этом районе размножающейся группы краснокнижных животных.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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