Любовные утехи престарелого леопарда Валеры с молодой избранницей попали на фото

В преклонном 13-летнем возрасте леопард по имени Валера устроил свидание с молодой самкой в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Фотоловушка запечатлела встречу редких животных и процесс спаривания.

В нацпарке говорят, что 13 лет — солидный возраст для леопарда (средняя продолжительность их жизни в природе около 12 лет). Несмотря на это, Валера активен и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье.

"Благодаря снимкам мы получили ценную информацию как о самом Валере, который показал, что с ним всё в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом", — рассказала начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

Она отметила, что успех работы национального парка очевиден. Сейчас наблюдается не только положительная динамика численности дальневосточного леопарда, но и формирование новых пар.