Любовные утехи престарелого леопарда Валеры с молодой избранницей попали на фото
Самцу 13 лет, а средняя продолжительность жизни этого хищника в природе 10–15 лет. Подобные снимки с участием таких животных получены впервые.
Леопард Валера со своей избранницей. Фото © Instagram / amurleo_land
В преклонном 13-летнем возрасте леопард по имени Валера устроил свидание с молодой самкой в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. Фотоловушка запечатлела встречу редких животных и процесс спаривания.
В нацпарке говорят, что 13 лет — солидный возраст для леопарда (средняя продолжительность их жизни в природе около 12 лет). Несмотря на это, Валера активен и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье.
"Благодаря снимкам мы получили ценную информацию как о самом Валере, который показал, что с ним всё в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом", — рассказала начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.
Она отметила, что успех работы национального парка очевиден. Сейчас наблюдается не только положительная динамика численности дальневосточного леопарда, но и формирование новых пар.
А ранее Лайф писал, что впервые за 100 лет в Приморье увидели козлёнка амурского горала. Его появление подтвердило теорию о присутствии в этом районе размножающейся группы краснокнижных животных.
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