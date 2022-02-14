Депутат Рады Кива обратился к Зеленскому: Недолго тебе осталось

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива открыто обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам парламентария, есть информация, что его могут задержать из-за дела о государственной измене в связи с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина, якобы в этом увидели признаки "сепаратизма".

"Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привёл Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и дальше бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу", — заявил Кива в своём телеграм-канале.

Он напомнил также о закрытии оппозиционных СМИ в стране и поддержке властью националистов, борющихся против русскоязычного населения Украины. Кива считает, что украинские власти системно уничтожают всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева. Но, как написал парламентарий, всех заставить замолчать не удастся.

"Всем рот не закроешь, недолго тебе осталось", — заключил депутат.