В США велосипедист ездил по городу и нападал на людей с ножом

Мужчина, передвигавшийся на велосипеде BMX, ранил ножом 11 человек в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико на юго-западе США). Его уже задержали, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сотрудники полиции расследуют семь возможных эпизодов преступления на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа. Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в сообщении местной полиции в "Твиттере".

Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что нападения были совершены в нескольких районах города. В полиции считают, что какой-то системы в действия преступника не было: жертв и места атак он выбирал случайно.