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В США велосипедист ездил по городу и нападал на людей с ножом

Пострадало 11 человек в нескольких районах Альбукерке. Как считает полиция, какой-то системы у преступника при выборе жертв не было.

14 февраля, 02:07

Фото на обложке © Pixabay

Мужчина, передвигавшийся на велосипеде BMX, ранил ножом 11 человек в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико на юго-западе США). Его уже задержали, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сотрудники полиции расследуют семь возможных эпизодов преступления на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа. Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в сообщении местной полиции в "Твиттере".

Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что нападения были совершены в нескольких районах города. В полиции считают, что какой-то системы в действия преступника не было: жертв и места атак он выбирал случайно.

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А ранее Лайф рассказывал, что в США полицейские застрелили 22-летнего афроамериканца в его собственной постели. Правоохранителя отстранили от службы, а в городе теперь опасаются новой волны протестов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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