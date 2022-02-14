Британские врачи рассказали о "тихих" признаках рака костей

Как сообщает "Медик-форум", врачи назвали "тихим" признаком рака костей появление ноющей боли в суставах. Она может возникнуть в любом возрасте. Пациенты чаще всего принимают анальгетики и этим ограничиваются. Второе, на что стоит обращать внимание, — появление отёков или разного рода припухлостей. Если на теле долго не заживают раны — это ещё один повод провериться на предмет рака костей. Следующий важный звоночек организма — онемение. Как правило, оно свидетельствует о том, что опухоль уже растёт и повреждает нервы. И, наконец, скованность в суставах. Часто люди принимают её за следствие физического перенапряжения.