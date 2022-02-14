Британские врачи рассказали о "тихих" признаках рака костей
По их словам, часто люди оправдывают эти неявные симптомы смертельно опасного заболевания бытовыми причинами, например физическим перенапряжением.
Фото на обложке © Pexels
Признаки рака костей могут быть неявными. Зачастую они выглядят как обыденные, ничем не примечательные проблемы со здоровьем. Об этом сообщили специалисты британской организации Cancer Research UK. Как отметили врачи, люди склонны либо глушить симптомы смертельно опасного заболевания лекарствами, либо вовсе игнорировать.
Как сообщает "Медик-форум", врачи назвали "тихим" признаком рака костей появление ноющей боли в суставах. Она может возникнуть в любом возрасте. Пациенты чаще всего принимают анальгетики и этим ограничиваются. Второе, на что стоит обращать внимание, — появление отёков или разного рода припухлостей. Если на теле долго не заживают раны — это ещё один повод провериться на предмет рака костей. Следующий важный звоночек организма — онемение. Как правило, оно свидетельствует о том, что опухоль уже растёт и повреждает нервы. И, наконец, скованность в суставах. Часто люди принимают её за следствие физического перенапряжения.
Ранее Лайф рассказывал, что врачи перечислили "тихие" признаки диабета. Одним из самых распространённых скрытых симптомов болезни было названо покалывание в руках и ногах.
Комментариев: 0