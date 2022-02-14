В Бундестаге назвали абсурдом ультиматумы США насчёт "Северного потока – 2"

Депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен назвала затягивание сертификации трубопровода "Северный поток – 2" бессмысленным, а требования США и вовсе абсурдными.

"Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток – 2", а само при этом повышает объёмы импорта нефти из России", — сказала Дагделен в интервью ТАСС.

Она назвала ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке Nord Stream 2 "неуважением демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров". Депутат озвучила мнение, что глава Белого дома видит в членах ЕС просто "страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа". Политик считает, что в итоге рассчитываться за резкий рост цен на энергоносители придётся гражданам Германии.

"Затягивать сертификацию "Северного потока – 2" глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении", — считает политик.