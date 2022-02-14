В Бундестаге назвали абсурдом ультиматумы США насчёт "Северного потока – 2"
Депутат Дагделен считает, что глава Белого дома видит в европейских партнёрах "страны-сателлиты, которые хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа".
Фото на обложке © nord-stream2
Депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен назвала затягивание сертификации трубопровода "Северный поток – 2" бессмысленным, а требования США и вовсе абсурдными.
"Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток – 2", а само при этом повышает объёмы импорта нефти из России", — сказала Дагделен в интервью ТАСС.
Она назвала ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке Nord Stream 2 "неуважением демократического суверенитета Германии и её европейских партнёров". Депутат озвучила мнение, что глава Белого дома видит в членах ЕС просто "страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа". Политик считает, что в итоге рассчитываться за резкий рост цен на энергоносители придётся гражданам Германии.
"Затягивать сертификацию "Северного потока – 2" глупо. Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении", — считает политик.
Как сообщал ранее Лайф, обозреватель The National Interest отметил, что США раздули ситуацию вокруг Украины для остановки "Северного потока – 2". Он предполагает, что американские власти могли изначально не верить в возможность вооружённого конфликта. Они всего лишь воспользовались внешнеполитической ситуацией.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Вместе с тем глава регулятора ФРГ Йохен Хоман исключил сертификацию "Северного потока – 2" до июля.
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