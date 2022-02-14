Песков: В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню всех влюблённых
Однако пресс-секретарь президента добавил, что сам отмечает этот праздник со своей женой фигуристкой Татьяной Навкой "каждый день".
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Кремле каждый сам определяет своё отношение к Дню всех влюблённых, но в первую очередь это обычный рабочий день, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет своё отношение к этому празднику", — ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле празднуют День святого Валентина.
Однако Песков добавил, что сам отмечает этот праздник с женой Татьяной Навкой "каждый день".
Ранее Лайф рассказал, что Песков выразил надежду на возвращение РФ к полноценному участию в Играх со следующей Олимпиады. В Кремле, уточнил пресс-секретарь президента, считают, что страна выполняет свои обязательства, а Олимпиада в Пекине должна стать последней, куда национальная команда поехала без флага и гимна.
Комментариев: 0