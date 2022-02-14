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Песков: В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню всех влюблённых

Однако пресс-секретарь президента добавил, что сам отмечает этот праздник со своей женой фигуристкой Татьяной Навкой "каждый день".

14 февраля, 10:53
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле каждый сам определяет своё отношение к Дню всех влюблённых, но в первую очередь это обычный рабочий день, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет своё отношение к этому празднику", — ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле празднуют День святого Валентина.

Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет снизилась в четыре раза

Популярность Дня святого Валентина в России за 15 лет снизилась в четыре раза

Однако Песков добавил, что сам отмечает этот праздник с женой Татьяной Навкой "каждый день".

Ранее Лайф рассказал, что Песков выразил надежду на возвращение РФ к полноценному участию в Играх со следующей Олимпиады. В Кремле, уточнил пресс-секретарь президента, считают, что страна выполняет свои обязательства, а Олимпиада в Пекине должна стать последней, куда национальная команда поехала без флага и гимна.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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