Песков: В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню всех влюблённых

В Кремле каждый сам определяет своё отношение к Дню всех влюблённых, но в первую очередь это обычный рабочий день, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет своё отношение к этому празднику", — ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле празднуют День святого Валентина.

Однако Песков добавил, что сам отмечает этот праздник с женой Татьяной Навкой "каждый день".