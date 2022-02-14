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Песков: Не нужно мешать комментариями в ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде

Юристы и представители РУСАДА и WADA занимаются серьёзной работой, связанной с разбирательством по поводу награждения наших спортсменов, указал представитель Кремля.

14 февраля, 10:44

Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru

Разбирательство по поводу награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не мешать данной работе комментариями.

"Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идёт о серьёзной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что МОК не будет делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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