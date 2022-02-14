Песков: Не нужно мешать комментариями в ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде

"Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идёт о серьёзной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе", — сказал он.