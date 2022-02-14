Песков: Не нужно мешать комментариями в ситуации с российскими фигуристами на Олимпиаде
Юристы и представители РУСАДА и WADA занимаются серьёзной работой, связанной с разбирательством по поводу награждения наших спортсменов, указал представитель Кремля.
Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru
Разбирательство по поводу награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не мешать данной работе комментариями.
"Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идёт о серьёзной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что МОК не будет делать церемонию награждения фигуристок, если в тройку попадёт Камила Валиева. Кроме того, на Играх не состоится церемония вручения наград нашим спортсменам, ставшим лучшими в командном турнире.
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