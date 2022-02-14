"Всей страной желаем выиграть": В Кремле прокомментировали решение CAS допустить Камилу Валиеву до участия в Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рады решению Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

"Мы всей страной желаем Камиле (выиграть. — Прим. Лайфа) Олимпиаду. Мы желаем каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идёт к своей мечте. Мы рады, что Камила сможет продолжить своё участие в индивидуальном зачёте", — заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что сейчас спортивные власти страны ведут работу относительно вручения золотых медалей нашим фигуристам, победившим в командном турнире Олимпиады.