В Минспорта поприветствовали решение CAS о допуске Камилы Валиевой до участия в Олимпиаде
В ведомстве также отметили профессионализм и принципиальность арбитров суда, которые тщательно рассмотрели все материалы дела.
Камила Валиева. Фото на обложке © ФФКР
Министерство спорта РФ положительно отреагировало на решение CAS о допуске Камилы Валиевой до участия в турнире фигуристок-одиночниц в рамках Олимпиады в Пекине.
"Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение — допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине", — заявил глава ведомства Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Он также отметил профессионализм и принципиальность арбитров суда, которые тщательно рассмотрели все материалы дела. В ведомстве выразили радость, что Валиева заслуженно сможет принять участие в главном старте четырёхлетия, и вспомнили прекрасное выступление фигуристки в командных соревнованиях.
"Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за неё и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед", — заявил Матыцин.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в соревнованиях женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Произошло это на фоне скандала с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала во время чемпионата России 25 декабря прошлого года. При этом все её последующие тесты были отрицательными.
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