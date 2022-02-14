В Минспорта поприветствовали решение CAS о допуске Камилы Валиевой до участия в Олимпиаде

Министерство спорта РФ положительно отреагировало на решение CAS о допуске Камилы Валиевой до участия в турнире фигуристок-одиночниц в рамках Олимпиады в Пекине.

"Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение — допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине", — заявил глава ведомства Олег Матыцин, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Он также отметил профессионализм и принципиальность арбитров суда, которые тщательно рассмотрели все материалы дела. В ведомстве выразили радость, что Валиева заслуженно сможет принять участие в главном старте четырёхлетия, и вспомнили прекрасное выступление фигуристки в командных соревнованиях.

"Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за неё и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед", — заявил Матыцин.